В Москве задумались о возвращении входа в рестораны по QR-кодам

Власти Москвы обсуждают возможность возвращения входа в рестораны по QR-кодам. Об этом со ссылкой на источник сообщает РБК.

Такое решение может быть принято на фоне растущей заболеваемости COVID-19, утверждают собеседники издания.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что для столичных властей сигналом для введения новых мер становится заполняемость «ковидных» коек. «Если они заполняются на 2/3 — это сигнал, что нужно принимать ограничительные меры», — говорил он. По словам градоначальника, показатели заболеваемости коронавирусом в столице в два раза ниже пиковых значений.

Сейчас столичными властями принимаются ряд мер, которые позволят не допустить жестких ограничительных мер. В частности, в Москве с понедельника, 11 октября, началось бесплатное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу в 20 точках города. «Прервав цепочку распространения вируса, можно отложить или вовсе избежать ввода жестких ограничений вроде закрытия общественных пространств, то есть не лишать горожан привычного образа жизни, а также не наносить вред экономике города», — отмечали в оперативном штабе.