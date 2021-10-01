В Кремле оценили необходимость введения локдауна из-за COVID-19

Дмитрий Песков: вопрос о введении локдауна на федеральном уровне сейчас не стоит

В настоящее время вопрос о введении локдауна на федеральном уровне из-за COVID-19 не стоит. Его необходимость оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее он заявил, что решений, которые касаются ограничений для непривитых от коронавируса, в стране не принималось. Отвечая на вопрос о том, является ли президент России Владимир Путин сторонником ограничительных мер для тех, кто не прививается от COVID-19, Песков подчеркнул, что глава государства «неоднократно говорил о том, что прививки носят добровольный характер, необязательный характер».

Помимо этого, представитель Кремля отметил, что динамика смертности от коронавируса в России вызывает беспокойство, власти регионов принимают меры исходя из обстановки. Комментируя меры, которые принимаются субъектами, он подчеркнул, что «каждый регион принимает самостоятельно эти решения».

В России 1 октября был зафиксирован новый рекорд по числу погибших пациентов с коронавирусом за сутки — скончались 887 человек. Это очередной максимум с начала пандемии.