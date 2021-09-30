Песков оценил необходимость ограничений для непривитых от COVID-19

Решений, которые касаются ограничений для непривитых от COVID-19, на федеральном уровне в настоящее время не принималось. Их необходимость оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Отвечая на вопрос о том, является ли российский лидер Владимир Путин сторонником ограничительных мер для тех, кто не прививается от коронавируса, Песков подчеркнул, что президент «неоднократно говорил о том, что прививки носят добровольный характер, необязательный характер».

Пресс-секретарь президента России отметил, что специфика пандемии во всем мире может привести к тому, что «непривитым жить будет менее удобно». По его словам, «это реальность, с которой мы сталкиваемся».

Ранее Песков заявил, что волна COVID-19 нарастает в российских регионах, которым придется на это реагировать. В настоящее время на федеральном уровне никаких решений не принималось, однако «ситуация подвижная», уточнил он.