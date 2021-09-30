В Кремле рассказали о заболевшем COVID-19 адъютанте Путина

Песков: адъютант Путина выздоровел от COVID-19, он был привит и переболел в легкой форме

Заболевший COVID-19 адъютант президента России Владимира Путина выздоровел. Он сделал прививку от коронавируса, поэтому перенес болезнь в максимально легкой форме. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства предположил, что адъютант вовремя не ревакцинировался. У перенесшего коронавирус один раз поднималась температура выше 37 градусов, добавил Песков.

Он отметил, что у заболевших в окружении Путина коронавирус протекает бессимптомно. Комментируя профессионализм сотрудников, ответственных за здоровье главы государства, и тот факт, что он не заразился, представитель Кремля сказал, что рядом с президентом нет людей, которые не имеют высокопрофессиональных качеств.

Каждый должен принять решение по вакцинации и понять, что другой альтернативы нет, заключил Песков.

Ранее Владимир Путин сообщил, что у него был высокий титр антител и он не заразился коронавирусом, несмотря на общение с заболевшим. Всего в его окружении COVID-19 заболели порядка 30 человек, по его словам, потому что «поздно ревакцинировались».

