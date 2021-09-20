В Кремле рассказали о прекрасном самочувствии Путина

Песков: Путин чувствует себя прекрасно, но продолжит работать на самоизоляции

Президент России Владимир Путин чувствует себя прекрасно, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Официальный представитель Кремля добавил, что при этом в течение предстоящей недели Путин продолжит работать в режиме самоизоляции. Мероприятия в основном будут проходить в режиме видеоконференций, уточнил Песков график работы президента.

17 сентября Дмитрий Песков сообщал, что находящийся на самоизоляции Владимир Путин чувствует себя хорошо.

Российский президент соблюдает режим самоизоляции из-за того, что в его близком окружении были выявлены случаи заражения коронавирусом. С одним из заразившихся Путин близко общался целый день.