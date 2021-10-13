Иммунолог рассказал о реакции организма на повторную вакцинацию

Врач Крючков: реакция организма на ревакцинацию будет такой же, как на первичную прививку

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с радио Sputnik рассказал о реакции организма на повторную вакцинацию.

По его словам, если состояние здоровья человека за полгода не изменилось, то реакция на ревакцинацию, скорее всего, будет такой же, как и на первичную прививку.

«Если мы говорим о ранних проявлениях реактогенности вакцины, то есть о температуре, общей слабости, боли в мышцах, то, как правило, такая реакция обусловлена особенностями врожденного иммунитета. Естественно, если на первую вакцинацию такая реакция была, то с высокой вероятностью она будет и на ревакцинацию», — сказал иммунолог.

Крючков отметил, что перед записью на повторную прививку следует убедиться в том, что состояние здоровья не изменилось после первичной вакцинации. «Не появились ли у вас тяжелые хронические заболевания или, тем более, не произошла ли какая-то дестабилизация ситуации, когда длительно текущее хроническое заболевание из стадии ремиссии перешло в стадию обострения», — подчеркнул он.

Ранее иммунолог Александр Полевщиков развеял популярный миф о повторной вакцинации от COVID-19. По его словам, повторная прививка от коронавируса не может повысить «напряженность» иммунитета — это «несусветная антинаучная глупость», считает он.

