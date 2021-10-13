Главврач московской больницы назвал причины высокой смертности от COVID-19

Главный врач московской городской клинической больницы № 15 имени Филатова Валерий Вечорко заявил, что высокие показатели смертности от коронавируса связаны с его мутацией и недостаточным уровнем вакцинации. Об этом медик написал в воем Telegram-канале.

«Высокий уровень смертности можно объяснить мутацией вируса, низким уровнем вакцинации и несерьезным отношением граждан к пандемии», — написал Вечорко. По словам врача, на данный момент вирус крайне опасен, поскольку в тяжелых формах стали болеть и молодые люди.

Главврач отметил, что за две недели заболеваемость COVID-19 в столице выросла в полтора раза. Стационары снова перепрофилируются на прием больных с коронавирусной инфекцией. Вечорко призвал россиян вакцинироваться, проходить тестирования, а также соблюдать известные меры безопасности.

Ранее стало известно, что в Калининградской области приостановили оказание плановой медицинской помощи на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. Мы работаем на пределе, задействованы все ресурсы, которые только есть. До сегодняшнего дня мы не поднимали вопрос об остановке полноценной плановой медицинской помощи, к сожалению, вынуждены прийти к этому шагу», — заявил он.