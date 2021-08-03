Российский врач назвал способ избежать тромбозов после коронавируса

Тем, кто перенес коронавирус бессимптомно, необходимо следить за своим показателем свертываемости крови и делать коагулограмму наравне с пациентами, которые тяжело переболели COVID-19. Такой способ избежать тромбозов назвал главный врач городской клинической больницы имени Филатова Валерий Вечорко в своем Telegram-канале.

«Чтобы избежать тромбоза, во время лечения мы назначаем пациентам антикоагулянтную терапию — препараты гепариновой группы или новых оральных коагулянтов. Эта группа препаратов позволяет провести профилактику тромбозов, особенно легочных артерий, и смерти от их образования. Надо отметить, что аспирин и другие препараты показали меньшую эффективность», — заявил Вечорко.

По его словам, после выписки желательно сделать коагулограмму. Такой анализ позволяет оценить свертываемость крови. Также он добавил, что расшифровать анализ и назначить или прервать антикоагулянтную терапию может только врач. Вечорко посоветовал пить много воды, чтобы предотвратить сгущение крови, особенно в жаркую погоду.

Ранее терапевт Ярослав Ашихмин рассказал, что людям, которые перенесли COVID-19, необходимо отслеживать состояние сосудистой системы, особенно стоит быть внимательными к самочувствию в первую неделю после выздоровления. По его словам, после заболевания повышается риск инсульта и инфаркта.