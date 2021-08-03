Российский врач назвал три причины госпитализации привитых от COVID-19

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков перечислил три причины, из-за которых привитые от COVID-19 могут заразиться коронавирусом и попасть в больницу. Их он назвал в интервью «Вечерней Москве».

По словам медика, бывает так, что после вакцинации организм не успевает выработать антитела до контакта с вирусом. Это, как отметил Шунков, первая причина.

«Вторая, если организм человека из-за индивидуальных особенностей или наличия иммунно-компрометирующих факторов не сформировал антитела до защитного уровня. Третья — если, несмотря на высокий защитный уровень, вирусная нагрузка преодолела защитный барьер», — уточнил врач.

Он рассказал о наличии одного нюанса. По утверждению Шункова, каждый вакцинированный может чувствовать себя в безопасности только в том случае, если его окружение привито. Именно поэтому доля граждан, не прошедших вакцинацию, в обществе должна включать лишь тех, кто имеет противопоказания к препаратам. Например, аллергии или заболевания, дающие основание получить медотвод.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что свыше 98 процентов пациентов с COVID-19, которые поступают в настоящее время на госпитализацию, не делали прививку от коронавируса. По его словам, это говорит о том, что вакцинация работает.