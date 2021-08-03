Минздрав назвал долю госпитализированных пациентов без прививки от COVID-19

Свыше 98 процентов пациентов с COVID-19, которые поступают в настоящее время на госпитализацию, не делали прививку от коронавируса. Долю заразившихся назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Более 98 процентов поступающих на госпитализацию пациентов — это не вакцинированные. Это говорит о том, что вакцинация сегодня работает, спасает», — отметил Мурашко.

Ранее в ведомстве заявили о необходимости полностью привить всех пожилых людей. По словам министра здравоохранения, исключения у данной категории населения могут быть только по медицинским показателям.

За минувшие сутки в Москве выявили менее двух тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки впервые с 28 апреля. Как сообщили в оперативном штабе, за последние 24 часа в столице зафиксировали 1952 случая COVID-19. 28 апреля в городе выявили 1840 заболевших.