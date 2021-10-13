В Британии извинились за фейк о краже российскими шпионами формулы AstraZeneca

Британские СМИ, распространившие фейки о краже российской разведкой формул вакцины AstraZeneca для создания препарата «Спутник V», извинились. Они также опубликовали официальные комментарии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который инвестировал в создание отечественной вакцины. Об этом сообщается в Telegram-канале Sputnik V.

В ответ на опубликованные fake news в британской The Sun РФПИ выпустил официальное заявление, в котором опроверг абсурдные сообщения британской прессы, что российская вакцина "Спутник V" якобы основана на исследованиях, проведенных для разработки вакцины Оксфордского университета и компании AstraZeneca РФПИ о скандале со статьями The Sun и Daily Express

Первым перепечатку фейка удалил таблоид Daily Express. Позже газета выступила с извинениями. Сотрудники издания признали, что выпустили ложную информацию. Вслед за ними статью исправили и авторы оригинальной публикации — газета The Sun, добавив в материал официальные комментарии РФПИ, опровергающими обвинения.

Русский шпион

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10 октября The Sun опубликовал статью о том, что российская разведка якобы выкрала информацию о составе вакцины, которая была совместно разработана британско-шведской компанией AstraZeneca и ученые Оксфордского университета. По данным таблоида, эти формулы якобы были использованы для создания российского препарата от коронавируса «Спутник V».

В РФПИ статьи таблоидов назвали «фейком и вопиющей ложью», а также отметили, что данные, опубликованные в издании, основаны на анонимных источниках. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что британский таблоид The Sun является глубоко ненаучным изданием.

В свою очередь бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко отметил, что журналистам The Sun, которые написали о краже формулы вакцины от коронавируса AstraZeneca, нужно пройти психологическую экспертизу. По его словам, в подобном случае пришлось бы увольнять сотрудников агентства внешней разведки Британии MI-6 за потерю профессиональной пригодности.

Раздолье для мошенников

С начала пандемии коронавируса в социальных сетях появилось множество различных фейков о происхождении коронавируса, его опасности и борьбе с заболеванием. Они затрагивали как сам вирус, так и вакцины против него. В число наиболее популярных фейков вошли умышленное распространение вируса через процедуры тестирования и вакцинации и ложную статистику о числе заражений и смертей.

На самом деле цифра больше в разы. По нашим данным, с октября по 10 декабря был выявлен 6631 фейк о COVID-19, из них 1476 — о вакцине. Если говорить о первой волне (апрель — конец мая), то это 8206 фейков. Получается, более 14,5 тысячи примеров недостоверной информации Екатерина Мизулина о статистике по фейкам о коронавирусе

Роскомнадзор часто блокировал рекламу поддельных лекарств для лечения коронавируса и мошеннические сайты, предлагающие населению справки и пропуска. А соцсети, в частности «Одноклассники», «ВКонтакте», Facebook и Telegram заявляли, что проводят мониторинг и ограничивают доступ к очевидных фейкам.

Несмотря на это в летний период эксперты отмечали рост числа ресурсов, на которых якобы можно было купить поддельный сертификат о вакцинации, о наличии антител, а также ПЦР-тесты. В частности, злоумышленники переписывались с покупателями в мессенджере и располагали «закладки» с фейковыми сертификатами о вакцинации.

Однако, по данным аналитиков, позднее тактика мошенников изменилась: они начали шантажировать тех, кто все же приобрел поддельный сертификат. Они писали покупателям, чьи данные личные после незаконной покупки оказались на черном рынке, что выдавший сертификат врач был арестован, и предлагали перевести 50 тысяч рублей, чтобы удалить переписку с личными данными жертвы из почты врача.

Не избежали мошенничества и те, кто добровольно вакцинировался от коронавируса. По сообщениям представителей ВТБ, мошенники придумали схему, которая позволяет им красть деньги с карт россиян, предлагая бонусы за вакцинацию.

На фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции злоумышленники создают новые сценарии для обмана клиентов. Одним из них стала ложная информация о якобы обещанных бонусах клиентам банка за вакцинацию. Мы призываем людей быть бдительными и внимательно проверять подобные объявления Дмитрий Ревякин о способах вымогательства

Как пояснил контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Антон Яценко, в случае, если человек переходит по ссылке в объявлении с обещанием денег за прививку, то попадает на страницу, где предлагается ввести свои данные и номер карты. Этот способ позволяет злоумышленникам получить доступ к средствам жертв

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Борьба с фейками

Бороться с волной фейков предлагали также по-разному. В июле член Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям. В письме на имя министра юстиции Константина Чуйченко Петров указал, что «часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о "вреде" вакцин», что, по его мнению, привело к появлению черного рынка по продаже сертификатов о прививках. Петров выразил уверенность, что подобные деяния должны подпадать под статью Уголовного кодекса.

При этом, эксперты Всемирной организации здравоохранения придерживались мнения, что противники вакцинации от коронавируса могут поменять свое мнение, если испытания препарата докажут безопасность. Они отмечали уже распространяющиеся недостоверные данные о проходящих испытаниях препаратах, однако понадеялись, что фейки не повлияют на позитивное отношение населения к вакцине, так как она поможет вернуться к привычным условиям жизни.