Програничники США изъяли на Аляске тысячи поддельных сертификатов о вакцинации

Пограничники США изъяли на Аляске три тысячи фальшивых сертификатов о вакцинации из Китая

Служба таможенного и пограничного контроля США изъяла в порту Анкориджа (штат Аляска) более трех тысяч липовых сертификатов о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Сообщается, что все эти сертификаты прибыли из Китая. Всего в порту Анкориджа было найдено от 135 до 150 посылок, отправленных от одного и того же лица в КНР. В каждой посылке находилось несколько поддельных карточек, ококло 20-25 штук в каждой.

У докуменов низкое качество песати, однако по дизайну они копируют справки Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), которые выдаются медработниками при введении пациентам вакцины от COVID-19​​​.

"Удаление этих поддельных сертификатов с улиц и из рук тех, кто впоследствии бы продал их, важно для безопасности американской общественности", - заявил директор порта Лэнс Робинсон.

Ранее в США задержали фармацевта, продавшего более ста свидетельств о вакцинации от коронавируса. Теперь он может лишиться свободы на срок до 120 лет. Предполагается, что в марте-апреле 2021 года Чжао продал 11 разным покупателям 125 подлинных сертификатов о вакцинации против COVID-19, которые выдает медицинский регулятор CDC. За каждый бланк мужчина просил десять долларов.