Фармацевту пригрозили 120 годами тюрьмы за продажу сертификатов о вакцинации

Фармацевт в США может лишиться свободы на 120 лет за продажу сертификатов о вакцинации

Американские правоохранительные органы арестовали фармацевта, продавшего более ста свидетельств о вакцинации от коронавируса. Теперь он может лишиться свободы на срок до 120 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство юстиции США.

34-летнему жителю Чикаго Тангтанг Чжао предъявили 12 пунктов обвинения в хищении государственной собственности. Если его признают виновным, то ему грозит десять лет тюрьмы по каждому пункту — всего 120 лет заключения.

Предполагается, что в марте-апреле 2021 года Чжао продал 11 разным покупателям 125 подлинных сертификатов о вакцинации против COVID-19, которые выдает медицинский регулятор CDC. За каждый бланк мужчина просил десять долларов.

«Сознательно продавать непривитым лицам вакцинационные карты означает ставить под угрозу жизни и здоровье миллионов американцев. Торговля по дешевке безопасностью нашей нации не только оскорбляет тех, кто борется с пандемией, но и является федеральным преступлением с серьезными последствиями», — заявил руководитель офиса ФБР в Чикаго Эммерсон Бью-младший.

Отмечается, что на фоне нового всплеска коронавируса в США все больше государственных учреждений и частных компаний требуют сотрудников вакцинироваться и предоставить соответствующие доказательства этому.

Ранее в США сделали обязательными «бустерные» дозы для всех привитых граждан. Третью прививку придется получить спустя восемь месяцев после второй дозы.