Корпорация Microsoft потребует от сотрудников и посетителей офисов полной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает издание The Verge.

«Начиная с сентября, мы также потребуем доказательства вакцинации для всех сотрудников, поставщиков, и любых гостей, входящих в здания Microsoft в США, а также будет обеспечен процесс размещения сотрудников. Мы продолжаем анализировать ситуацию на местном уровне в каждом регионе/стране/штате, где мы работаем, и при необходимости скорректируем даты и правила», — говорится в письме.

В компании уточнили, что правила будут скорректированы только для отдельных категорий сотрудников офисов, которые не могут сделать прививку от коронавируса по медицинским или религиозным причинам. Предполагаемая дата открытия офисов Microsoft в США — не ранее 4 октября этого года.

Ранее сообщалось, что власти американских штатов на фоне увеличения числа случаев заражения COVID-19 начали ужесточать требования по обязательной вакцинации. Подобная политика связана в первую очередь с тем, что администрация президента США Джо Байдена изучает возможность лишать федеральных субсидий учреждения с непривитыми сотрудниками, стимулируя их вводить обязательную вакцинацию.