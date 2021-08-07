Посол России Антонов заявил о кампании Запада против российских вакцин

Посол России в США Анатолий Антонов заявил о том, что на Западе ведется целенаправленная кампания против российских медицинских препаратов, в том числе вакцин против коронавируса. Его слова приводит пресс-служба дипмиссии в Facebook.

В частности, Антонов прокомментировал появляющиеся в отдельных американских СМИ публикации о якобы имеющих место попытках России убедить американцев не делать прививку против COVID-19. Дипломат отметил, что Россия, напротив, готова объединить усилия по расширению масштабов вакцинации со всеми партнерами, включая Соединенные Штаты.

Подобные инсинуации не имеют ничего общего с действительностью. Россия всегда выступала за налаживание самого широкого международного сотрудничества в борьбе с инфекцией. Анатолий Антонов Посол России в США

Дело в русофобии

Как отметил Антонов, обвинения России в попытках «подорвать» прививочные кампании в отдельных странах являются голословными и объясняются укоренившейся в американском обществе русофобией. Дипломат также подчеркнул, что наша страна, несмотря на готовность «на транспарентной и недискриминационной основе» поставлять вакцину, продолжает сталкиваться с двойными стандартами. По его словам, западные государства отказываются признать, что наработки российских ученых могут помочь «в обеспечении здоровья и благополучия всего человечества».

В качестве примера он привел Бразилию, в которой администрация США использовала представительство Минздрава страны, чтобы убедить правительство отказаться от вакцины «Спутник V». Политик призвал зарубежных партнеров осознать, что в вопросах, касающихся здоровья и жизни людей, не должно быть места политике.

Политизированный подход

В России не впервые призывают европейские страны отказаться от политизации вопроса признания вакцин. В марте служба внешней разведки (СВР) России обвинила Европу в попытках дискредитировать российскую вакцину от коронавируса. Позднее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал заказчиков информационной кампании против российской вакцины. По его словам, ими являются представители так называемой «большой фармы». К ее представителям относятся 30 компаний, штаб-квартиры которых преимущественно расположены в странах Запада.

Позднее постпред России в Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что наша страна столкнулась с гонкой вакцин и откровенной политизацией. По его мнению, также имеет место и «коммерческий интерес мировых фармакологических, фармацевтических гигантов, влияние которых в мировой экономике за последнее десятилетие стало огромным».