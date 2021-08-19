В Латвии прошла акция протеста против принудительной вакцинации

В Риге провели акцию протеста против принудительной вакцинации. Об этом начальник Государственной полиции Латвии Армандс Рукс рассказал в эфире телеканала LTV, пишет портал Delfi.

Он отметил, что на митинг вышли четыре тысячи протестующих вместо разрешенных 50 человек. Глава ведомства добавил, что по итогам мероприятия в отношении нескольких человек были заведены уголовные дела за нападение на сотрудника полиции и повреждение полицейской машины.

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Заместитель начальника Госполиции Андрис Зеллис в эфире «Латвийского радио» уточнил, что правоохранители также зафиксировали несколько мелких нарушений, которые были совершены людьми в алкогольном опьянении. По его словам, в целом акция протеста прошла спокойно. При этом Зеллис проинформировал, что в ближайшее время полиция даст оценку нарушениям, связанным с несоблюдением организаторами митинга мер эпидемиологической безопасности.

В июле правительство Латвии ввело обязательную вакцинацию от COVID-19 для своих граждан и позволило работодателям увольнять сотрудников, которые отказались соблюдать требование властей.

До этого депутат латвийского Сейма Алдис Гобземс сравнил обязательную вакцинацию с холокостом. По его мнению, такие меры оставляют людей без выбора и притесняют их права и свободы подобно тому, как это делали нацисты в отношении евреев.