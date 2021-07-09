Латвийским военным пригрозили увольнением из-за отказа от вакцинации

Военнослужащим Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии пригрозили увольнением из-за отказа от вакцинации против COVID-19. Об этом пишет TVNET со ссылкой на заявление командующего НВС Леонида Калныньша.

По его словам, в латвийской армии остались несколько десятков кадровых военных, которые не хотят вакцинироваться. «Это юношеское упрямство или что-то в этом роде», —заметил Калныньш.

Он подчеркнул, что до 1 августа такие военнослужащие должны принять решение о вакцинации или увольнении со службы. Глава НВС также отметил, что уволенным солдатам придется вернуть государству деньги, вложенные в их обучение.

Калныньш заявил, что прививка останется добровольной для служащих Национальной гвардии Латвии, гражданских лиц и солдат запаса.

Ранее Депутат Сейма Латвии Алдис Гобземс сравнил принудительную вакцинацию населения против коронавируса с холокостом. По его мнению, такие меры не оставляют людям выбора и ущемляют их права и свободы подобно тому, как это делали нацисты в отношении евреев. Гобземс призвал граждан, не желающих прививаться, в знак протеста носить желтую шестиконечную звезду. После этого парламентская комиссия отстранила депутата от одного из заседаний.