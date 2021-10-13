Мурашко назвал число привитых первым компонентом вакцины от коронавируса россиян

Мурашко: первым компонентом вакцины от коронавируса в России привиты более 51 млн человек

Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян. Об этом в среду, 13 октября, приводит «Интерфакс».

По его словам, первую дозу препарата от коронавируса в России получили более 51 миллиона граждан.

Ранее в помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов рассказал, что скоро в стране могут зарегистрировать вакцину «Спутник V» для подростков. Он отметил, что в течение двух недель ведомство ожидает заключение экспертной организации, на основании которого будет приниматься решение о ее регистрации.

По данным на 13 октября, в России за последние сутки выявили 28 717 новых случаев заражения. Общее число заболевших за все время составило 7 861 681. За минувшие 24 часа скончались 984 пациента с коронавирусом. Это новый рекорд с начала пандемии.