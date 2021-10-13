Россиянам предрекли самую тяжелую волну коронавируса

Инфекционист Тимаков: текущая волна коронавируса будет самой тяжелой и длительной

Текущая волна коронавирусной инфекции в России будет самой тяжелой и длительной, предрек врач-инфекционист Евгений Тимаков. Его слова приводит Telegram-канал «ТАСС».

Специалист считает, что население через полтора-два года может потерять восприимчивость к COVID-19. По его мнению, у детей, которые заражаются коронавирусом сейчас, формируется иммунитет.

«Поколение, которое будет расти в дальнейшем с этим коронавирусом, будет воспринимать как обычный сезонный коронавирус», — объяснил эксперт.

Ранее Тимаков назвал причину роста смертности от коронавируса в России. По его мнению, это связано с поздним обращением людей к врачам и с большим количеством заболевших.

За прошедшие сутки в России выявили 28 717 новых случаев COVID-19. Общее число заражений с начала пандемии достигло 7 861 681. За минувшие 24 часа в стране скончались 984 пациента с коронавирусом.