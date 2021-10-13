В Госдуме назвали главное условие для тестирования школьников на COVID-19

Для проведения бесплатного ПЦР-тестирования школьников на COVID-19 важно, чтобы родители не только дали согласие на эту процедуру, но и присутствовали при ней вместе с детьми. Об этом главном условии сообщила News.ru руководитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

По ее словам, тестирование не сможет снизить уровень заболеваемости коронавирусом. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что дети гораздо легче справляются с инфекцией, но ее позиция в этом вопросе могла поменяться, заметила Останина.

Сейчас неизвестно, согласовали ли с родительским сообществом пилотный проект по бесплатному тестированию учащихся на коронавирус в тех московских школах, где процедура будет запущена, добавила парламентарий.

Взрослые должны быть предупреждены о вероятных последствиях медицинских процедур, проводимых с их детьми, подчеркнула Останина.

В Москве первые тесты начнут делать учащимся десяти школ с четверга, 14 октября. Их будут проводить раз в две недели каждому ребенку с первого по одиннадцатый класс, а также детям из дошкольных групп. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова разъяснила, что положительный результат теста не будет являться основанием для признания школьника заболевшим, а также для введения в классе карантина.

В российской столице начали делать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус с понедельника, 11 октября. Как рассказала Ракова, скрининг проводят в 20 точках города, среди которых ГУМ, ЦУМ, фудмолл «Депо» и центры госуслуг «Мои документы». Для его прохождения понадобится паспорт, для детей — свидетельство о рождении.