В Минпросвещения прокомментировали данные о недопуске к урокам непривитых детей

Министр просвещения России Сергей Кравцов прокомментировал данные о том, что школьников без прививки от коронавируса не будут допускать к урокам. Его слова приводит РИА Новости.

Глава ведомства назвал ложной информацию том, что непривитым детям запретят приходить на занятия в школу. «У нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей (…). Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», — сказал Кравцов в ходе Общероссийского родительского собрания.

Ранее министр просвещения заявил, что в настоящее время планов по переводу школьников на дистанционный формат нет. Кравцов отметил, что 1 сентября пройдет в традиционном формате, все школы готовы к приему 17 миллионов школьников.

Глава Минпросвещения добавил, что во всех учебных заведениях России будут усилены противоэпидемиологические меры. Он подчеркнул, что только их соблюдение позволит продолжить учебный год в очном формате.