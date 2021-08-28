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В Минпросвещения прокомментировали данные о недопуске к урокам непривитых детей

Министр Кравцов опроверг данные о недопуске непривитых от COVID-19 детей в школу
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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Министр просвещения России Сергей Кравцов прокомментировал данные о том, что школьников без прививки от коронавируса не будут допускать к урокам. Его слова приводит РИА Новости.

Глава ведомства назвал ложной информацию том, что непривитым детям запретят приходить на занятия в школу. «У нас не зарегистрирована, насколько я знаю, еще вакцина для детей (…). Идут исследования, поэтому никаких не может быть требований в части недопуска детей в школы», — сказал Кравцов в ходе Общероссийского родительского собрания.

Ранее министр просвещения заявил, что в настоящее время планов по переводу школьников на дистанционный формат нет. Кравцов отметил, что 1 сентября пройдет в традиционном формате, все школы готовы к приему 17 миллионов школьников.

Глава Минпросвещения добавил, что во всех учебных заведениях России будут усилены противоэпидемиологические меры. Он подчеркнул, что только их соблюдение позволит продолжить учебный год в очном формате.

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