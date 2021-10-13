В Москве началось бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в школах

В десяти школах Москвы началось бесплатное экспресс-тестирование на коронавирус. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует ТАСС.

Первые тесты начнут делать школьникам с четверга, 14 октября. Их будут проводить раз в две недели каждому ребенку с первого по одиннадцатый класс, а также детям из дошкольных групп. Заммэра подчеркнула, что положительный результат теста не будет являться основанием для признания школьника заболевшим, а также для введения в классе карантина.

Она добавила, что в столице за последний месяц COVID-19 заболели в 2,5 раза больше школьников, чем за предыдущий. По словам Раковой, московские власти отрабатывают механизмы по сдерживанию роста новых случаев коронавируса среди детей в школах. Это важно, чтобы не переводить обучение в дистанционный формат, заявила она.

В Москве начали делать бесплатные экспресс-тесты на коронавирус с понедельника, 11 октября. Как рассказала Ракова, скрининг проводят в 20 точках города, среди которых ГУМ, ЦУМ, фудмолл «Депо» и центры госуслуг «Мои документы». Для его прохождения понадобится паспорт, для детей — свидетельство о рождении.

Позднее на видео сняли огромные очереди за бесплатными экспресс-тестами на Кутузовском проспекте около бизнес-центра «Президент Плаза».