Проценко оценил введение экспресс-тестирования на коронавирус в школах Москвы

Проценко: экспресс-тесты в школах помогут в целом улучшить ситуацию с COVID-19 в Москве

Введение бесплатного экспресс-тестирования в столичных школах поможет в целом улучшить ситуацию с распространением коронавируса в Москве. Такое мнение выразил главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. Его слова в среду, 13 октября, приводит РИА Новости.

Медик заявил, что «это очень важный шаг, который позволит рано выявлять и предотвращать инфицирование» и отметил, что дети чаще переносят COVID-19 или бессимптомно, или с какими-то незначительными проявлениями. При этом общаясь в школе и со своими родственниками, они начинают инфицировать людей из групп риска, у которых вероятность тяжелого течения болезни и неблагоприятного исхода крайне высока, отметил Проценко.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что с 14 октября в десяти школах Москвы начнут делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19. Массовый скрининг будет проводиться раз в две недели каждому ребенку с первого по одиннадцатый класс, а также детям из дошкольных групп.