Российский врач раскритиковал прежние способы лечения COVID-19

Методы лечения COVID-19, которые существуют сейчас в России, перестали помогать пациентам. Такое мнение выразил доктор медицинских наук, врач-реаниматолог Сергей Царенко. Его слова во вторник, 12 октября, приводит URA.RU в своем Telegram-канале.

Он раскритиковал прежние, ранее успешные способы лечения, наработанные в первые волны пандемии. По его мнению, в настоящее время они не так эффективны, как раньше.

По словам Царенко, особенно это касается антицитокиновых препаратов. «Если прошлой весной можно было разделить флакон "Актемры" пополам между двумя пациентами и обоих вылечить, то сейчас приходится использовать большие дозы препаратов, которые при этом еще находятся в определенном дефиците», — отметил он.

Применение антиковидной плазмы у пациентов в последнее время дает нейтральный эффект, а иногда даже негативный, добавил медик.

Ранее главврач больницы в московской Коммунарке Денис Проценко сообщил о значительном росте поступающих в медучреждение зараженных коронавирусом. Многие из них попадают в реанимацию.