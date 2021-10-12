Больница в Коммунарке начала стремительно наполняться пациентами с COVID-19

Главврач Проценко сообщил о значительном росте числа пациентов с COVID-19 в Коммунарке

Главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что медучреждение стремительно наполняется пациентами с COVID-19. Об этом во вторник, 12 октября, он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, большое количество больных находятся в реанимации. Проценко также отметил, что слишком мало людей вакцинировалось от коронавируса.

Единственный выход из сложившейся ситуации медик видит в ранней диагностике заболевания, чтобы можно было оперативно прерывать цепочки заражений. Подготовить свой организм к встрече с вирусом можно только за счет вакцинации, считает медик.

«"Красная зона" нашей Коммунарки сомнений не оставляет, вирус снова перешел в наступление», — добавил Проценко.

11 октября стало известно, что в Москве запустили бесплатное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. Пройти его может любой желающий житель города вне зависимости от возраста. Пункты, где можно пройти это исследование, расположены в 20 точках столицы. Тестирование определит наличие коронавируса за 15 минут.

Власти Москвы заявили, что введение бесплатного экспресс-тестирования горожан на COVID-19 может помочь избежать локдауна.