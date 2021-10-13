Власти Москвы объявили о введении экспресс-тестов на COVID-19 в десяти школах

В десяти школах Москвы с 14 октября начнут делать бесплатные экспресс-тесты на COVID-19

C 14 октября в десяти школах Москвы ученикам будут делать экспресс-тесты на антиген к COVID-19. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, ее цитирует ТАСС.

42 процента на столько выросла заболеваемость COVID-19 среди школьников за последние две недели

Тестировать будут каждого школьника

Массовый скрининг среди учеников с 1 по 11 класс, а также детей дошкольных групп, будут проводить раз в две недели по предварительно составленному графику. Процедура для всего класса займет до 25 минут, результаты теста ученики получат за 15 минут.

Как сообщили в столичном оперштабе, тестирование организуют во второй половине урока в классах или во время классного часа для школьников, для дошкольных групп — в любое удобное время.

Родители школьников могут отказаться от тестирования

Если ребенок не проходит экспресс-тест, то школа попросит раз в две недели представлять актуальные отрицательные результаты ПЦР-теста для допуска ребенка к занятиям.

Родитель может сам сделать экспресс-тест ребенку, если он не хочет, чтобы это делали сотрудники школы. При этом он обязан приехать в назначенное время в образовательное учреждение, чтобы сделать тест ребенку в присутствии учителя.

Положительный результат тестирования не будет основанием считать ребенка заболевшим COVID-19

Обращаю внимание, что положительный экспресс-тест не будет являться ни подтвержденным случаем заболевания, ни основанием для закрытия класса на карантин, а только лишь индикатором, чтобы направить к ребенку на дом врача Анастасия Ракова заммэра столицы

Врач возьмет повторный экспресс-тест и мазок на наличие COVID-19. Только при их положительных результатах ребенок будет признан заболевшим, а школьный класс отправят на карантин — дети будут учиться дистанционно.

Введение экспресс-тестирования поможет избежать перевода школ на дистанционное обучение

По словам Раковой, в столице за последний месяц COVID-19 заболели в 2,5 раза больше школьников, чем за предыдущий. За минувшие четыре недели, по ее словам, более 280 детей школьного возраста были госпитализированы.

В оперштабе подчеркнули, что массовый скрининг школьников позволит уменьшить заболеваемость, а также вовремя выявить инфекцию у ребенка для получения своевременного лечения.

Бесплатные экспресс-тесты до этого уже начали делать для взрослых

Официально такой скрининг ввели 1 октября для москвичей с симптомами ОРВИ, но в тестовом режиме врачи использовали эту систему с июля, отметила Ракова. До этого экспресс-тесты в московских клиниках для диагностики коронавируса не применялись.

С 11 октября в Москве начали бесплатно тестировать жителей в 20 точках города, среди которых ГУМ, ЦУМ, фудмолл «Депо» и центры госуслуг «Мои документы». Для его прохождения нужен паспорт, для детей — свидетельство о рождении.