В Москве число заболевших COVID-19 школьников выросло почти вдвое

Ракова: за две недели в Москве число заболевших COVID-19 школьников увеличилось на 42%

В Москве за последние две недели количество случаев заболеваемости COVID-19 среди школьников увеличилось на 42 процента. Об этом в среду, 13 октября, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. Ее слова приводит «Интерфакс».

Она также отметила, что в целом за последний месяц коронавирусом заразились в 2,5 раза больше учащихся московских школ по сравнению с предыдущим. За минувшие четыре недели, по ее словам, более 280 детей школьного возраста были госпитализированы.

Ракова напомнила, что власти Москвы не хотят переводить школьников на дистанционное обучение. Для того, чтобы избежать введения этой крайней меры, 13 октября в десяти школах запустили бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19.

Первые исследования начнут делать учащимся с четверга, 14 октября. Их будут проводить раз в две недели каждому ребенку с первого по одиннадцатый класс, а также детям из дошкольных групп.