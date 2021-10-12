Роспотребнадзор предложил сократить срок получения результата теста на COVID-19

Роспотребнадзор хочет сократить максимальный срок получения теста на COVID-19 до 24 часов

Роспотребнадзор предложил сократить максимальный срок получения результатов теста на COVID-19 до 24 часов. Соответствующий проект изменений в санитарно-эпидемиологические правила был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент этот срок составляет 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.

11 октября в Москве начали проводить бесплатное экспресс-тестирование на антиген к коронавирусу. В рамках такого исследования наличие заболевания можно установить за 15 минут. Пройти его может любой желающий горожанин вне зависимости от возраста.

По данным на 12 октября, в России за последние сутки выявили 28 190 новых случаев заболевания. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 832 964.