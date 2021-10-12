Инфекционист назвал причину роста смертности в России

Растущее число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 в России связано с поздним обращением людей к врачам, считает РИА Новости инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Он напомнил, что первоначально COVID-19 может проявляться лишь насморком и болью в горле. Из-за этого человек думает, что просто простудился и не обращается в больницу.

По словам Тимакова, ситуация меняется, когда повышается температура. В этот момент идет активное развитие процесса заражения, пояснил инфекционист.

Рост летальности, по его мнению, связан и с большим количеством заболевших.

В России за последние сутки зарегистрировали 973 смерти пациентов с коронавирусом — таким образом, в стране снова обновился рекорд по летальным исходам.