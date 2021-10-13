Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию для части граждан

В Оренбургской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части граждан

Обязательная вакцинация для ряда категорий граждан вводится в Оренбургской области. Решение было принято по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора, заявила министр здравоохранения области Татьяна Савинова в прямом эфире в Instagram.

В срок до 1 ноября должны привиться первым компонентом вакцины от коронавируса те граждане, которые работают с населением, пояснила Савинова.

Ранее главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина подписала постановление, согласно которому в республике должны привиться люди старше 60, а также работники медицинских, образовательных и социальных учреждений. Помимо этого, требование распространяется на сотрудников транспорта, и тех, кто работает в сфере услуг.

