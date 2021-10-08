Власти Петербурга допустили ужесточение коронавирусных ограничений для пожилых

Власти Санкт-Петербурга допустили возможность ужесточения коронавирусных ограничений для пожилых местных жителей. Об этом в пятницу, 8 октября, пишет РИА Новости.

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец отметил, что такие меры не исключаются в случае, если темпы вакцинации против COVID-19 среди этой категории россиян будут низкими. По его словам, Петербург за последние три недели входил в топ регионов по темпу вакцинации и занимал третью позицию в этом «рейтинге».

Тем не менее, считает Лисовец, этого недостаточно. В первую очередь потому, что доля жителей в возрасте старше 60 лет среди всех вакцинированных составляет «всего 40 процентов».

«То есть из проживающих в городе 1,3 миллиона жителей в возрасте 60 лет и старше вакцинировано пока 526 тысяч жителей», —посетовал председатель петербургского комитета по здравоохранению.

По данным на 8 октября, в России за последние сутки выявили 27 246 новых случаев заражения коронавирусом, 2501 из них — в Санкт-Петербурге. Общее число заболевших с начала пандемии составило 7 717 356.