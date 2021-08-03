В Петербурге уточнили процент заболевших после прививки от коронавируса

После прививки от COVID-19 в Санкт-Петербурге заболели менее двух процентов граждан. Об этом заявил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, сообщает Telegram-канал «78 новости».

«Если привитый человек заболеет, что бывает крайне редко, то переносит болезнь легко, и в подавляющем большинстве случаев не нуждается в кислородной поддержке», — заявил Лисовец.

Он уточнил, что в больницу вакцинированный от коронавируса пациент может попасть только при наличии тяжелой сопутствующей патологии.

В Петербурге со 2 августа возобновили работу фудкорты и аттракционы. Согласно постановлению губернатора Александра Беглова, для начала работы предприятиям необходимо получить специальный QR-код и контролировать количество посетителей.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что свыше 98 процентов пациентов с COVID-19, которых госпитализируют, не были привиты от коронавируса.

