В Петербурге возобновят работу фудкорты и аттракционы

В Санкт-Петербурге со 2 августа возобновят работу фудкорты и аттракционы. Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов, передает РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

«С 2 августа снимается запрет на работу фудкортов и фудплейсов, торговлю и оказание услуг на островках в торговых центрах, а также разрешается работа аттракционов, расположенных на открытом воздухе», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что для возобновления работы предприятиям необходимо получить специальный QR-код и контролировать количество посетителей. В парке аттракционов могут находиться не более одного человека на 12 квадратных метрах, должна работать электронная система подсчета посетителей парка, а работники должны быть вакцинированы.

Фудкорты смогут работать, если обеспечат раздельные входы и выходы для посетителей, ограничат их количество и выполнят требования по вакцинации работников.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге с 1 октября работодатели должны вакцинировать не менее 80 процентов сотрудников. Речь идет о ряде сфер, включая общепит, салоны красоты, бассейны, фитнес центры.