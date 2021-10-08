Мурашко заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России

Глава Минздрава Мурашко заявил, что ситуация с коронавирусом в России ухудшается

В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции по-прежнему остается крайне напряженной и продолжает ухудшаться. Об этом в пятницу, 8 октября, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет ТАСС.

Глава Минздрава отметил также, что под наблюдением врачей в стране в настоящий момент находятся более 1,038 миллиона пациентов. По его словам, это очень большое количество одновременно нуждающихся в лечении людей.

По данным на 8 октября, за последние сутки в России выявили 27 246 случаев заражения коронавирусом. Больше всего — в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии составило 7 717 356.

Ранее министр здравоохранения предупредил о побочных эффектах препаратов от коронавируса. По его словам, они спасают жизни, но могут привести к токсическому поражению печени.

