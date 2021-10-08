Мурашко предупредил о побочных эффектах препаратов от коронавируса

Мурашко: препараты от COVID-19 спасают жизни, но могут привести к поражению печени

Препараты, которые применяются для лечения пациентов с коронавирусом, спасают жизни, однако могут привести к токсическому поражению печени. Об этом предупредил глава Минздрава Михаил Мурашко в ходе посещения Курской областной клинической больницы, его слова передает ТАСС.

Министр здравоохранения отметил, что врачи в некоторых случаях отмечают токсические поражения печени, которые выявляются после лечения от COVID-19 противовирусными препаратами.

«Все они являются препаратами, которые в том числе имеют побочные эффекты», — заявил глава Минздрава.

Ранее Михаил Мурашко предупредил россиян о напряженном эпидемиологическом сезоне. Также он призвал граждан не рисковать и напомнил, что осенью принципиально важно привиться от гриппа и коронавируса.

За минувшие сутки в России выявили 27 246 случаев коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 7 717 356.