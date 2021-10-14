В Госдуме рассказали о новых мерах борьбы с коронавирусом

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный рассказал о более серьезных мерах в борьбе с коронавирусом, которые могут быть предприняты в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Речь идет об ограничениях на публичные мероприятия. Об этом Куринный сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал условие, при котором российские власти перейдут к жестким мерам в борьбе с COVID-19. По его словам, это может произойти, если инфраструктура не будет справляться с потоком больных.

По словам пресс-секретаря президента России, за прошедшие почти два года в стране наработан определенный опыт, вся медицинская инфраструктура мобилизована. В настоящее время появляется все больше технологий и протоколов лечения, добавил Песков, отмечая, что дело не в «условной черте», после преодоления которой Кремль готов пойти на решительные меры.

Тотальная вакцинация уже не спасет

По мнению Куринного, полагаться на вакцинацию в сложившейся ситуацией с коронавирусом уже поздно. Если рост заболеваемости и смертности от китайского вируса продолжится, власти могут ввести некоторые меры для его сдерживания.

«Совершенно очевидно, что в рамках современной реальности тотальная вакцинация уже не спасет, потому что для выработки иммунитета требуется полтора месяца как минимум. Речь идет о каких-то коротких мерах, например ограничения сбора в закрытых помещениях, ограничения публичных мероприятий. Возможно введут тотальное тестирование в рабочих коллективах. Технология сейчас тестируется в Москве», — пояснил зампред профильного комитета Госдумы.

Условием для введения дополнительных мер станет перегрузка медицинской системы, уточнил Куринный. «Однозначно все будет зависеть от емкости системы здравоохранения. Если коечный фонд будет заканчиваться и невозможно будет его компенсировать — это и будет основанием для внедрения сверхмер», — сообщил политик.

Ранее пресс-секретарь российского лидера заявил, что не делать прививку от COVID-19 — безответственно, «это убивает». По его утверждению, в тех субъектах, где ситуация по коронавирусу приближается к критической, власти будут принимать решения, исходя из особых полномочий.