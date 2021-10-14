Песков порассуждал об отказе от прививки от COVID-19 фразой «это убивает»

Представитель Кремля Песков: не делать прививку от COVID-19 — безответственно, это убивает

Не делать прививку от COVID-19 — безответственно, «это убивает». Об отказе от вакцинации порассуждал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Как отметил пресс-секретарь президента России, в тех субъектах, где ситуация по коронавирусу приближается к критической, власти будут принимать решения, исходя из особых полномочий.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что высокая смертность от коронавируса в стране наблюдается из-за недостаточного уровня вакцинации в России. По утверждению пресс-секретаря главы государства, те, кто не сделал прививку, при заражении COVID-19 тяжело болеют и умирают.

В России за минувшие 24 часа выявили 31 299 новых случаев коронавируса — это максимум с начала пандемии. Больше всего случаев коронавируса зафиксировали в Москве (6712), Санкт-Петербурге (2345) и в Московской области ( 1911).