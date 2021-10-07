В Кремле оценили необходимость мер по стимуляции населения к вакцинации

Песков: меры по стимуляции населения к вакцинации от COVID-19 не планируются

Меры по стимуляции населения к вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в настоящее время не планируются. Регионы имеют все полномочия. Так их необходимость оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

По словам пресс-секретаря президента России, каждый субъект может использовать свои «коронавирусные полномочия», чтобы выполнить общую задачу по активизации темпов вакцинации граждан. «В любом случае, всем нужно принимать максимум усилий для того, чтобы прививались как можно больше людей», — отметил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что высокая смертность от COVID-19 в России наблюдается из-за недостаточного уровня вакцинации в стране. По утверждению пресс-секретаря главы государства, те, кто не сделал прививку, при заражении коронавирусом тяжело болеют и умирают.

Кроме того, Песков отметил, что в настоящее время вопрос о введении локдауна на федеральном уровне из-за COVID-19 не стоит.

