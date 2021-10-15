Российскую вакцину «ЭпиВакКорона» впервые передадут зарубеж

Российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона» в скором времени начнут экспортировать за рубеж. Первой страной, куда препарат будет направлен, станет Венесуэла. Соответствующее соглашение уже подписано, заявил в пятницу, 15 октября, вице-премьер Юрий Борисов. Его цитирует РБК.

Регуляторные органы Венесуэлы зарегистрировали «ЭпиВакКорону». Партнерам передадут российские технологии производства, что позволит обеспечить независимость Венесуэлы от поставок западной фармацевтической продукции, пояснил Борисов.

По словам вице-премьера, с конца 2020 года Россия поставила в Венесуэлу свыше 3,8 миллиона доз «Спутника V» и около 600 тысяч упаковок препарата против коронавируса «Авифавир».

Ранее глава Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов заявил, что вакцина «ЭпиВакКорона» тренирует клеточный противовирусный иммунитет, который защищает от развития неблагоприятных осложнений коронавируса. Также он пояснил, что принцип действия «ЭпиВакКороны» основан на выработке клеточного и гуморального иммунитета к S-белку.