Гинцбург сообщил о завершении пострегистрационных исследований «Спутника V»

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил о завершении пострегистрационных исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Его слова передает РИА Новости.

Гинцбург уточнил, что на данный момент поданы документы для постоянной регистрации препарата. «Они сейчас рассматриваются», — добавил он. Отмечается, что «Спутник V» был зарегистрирован в России «на условиях»: после регистрации необходимо было провести клиническое исследование.

Разработка центра Гамалеи стала первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19. На данный момент «Спутник V» зарегистрирован в 69 странах, общее население которых составляет более 3,7 миллиарда человек. Препарат производится более чем 20 компаниями в 14 странах мира.

В настоящее время в России зарегистрированы пять вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона-Н». Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что отечественные вакцины от коронавируса очень эффективны.