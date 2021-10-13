В РФПИ назвали сроки возможной регистрации «Спутника V» в Европе

Глава РФПИ Дмитриев: «Спутник V» могут зарегистрировать ВОЗ до конца 2021 года

Российская вакцина от коронавируса«Спутник V» может быть зарегистрирована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) до конца 2021 года. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его слова передает ТАСС.

Дмитриев отметил, что у них с ВОЗ идет очень хороший диалог о «Спутнике V».

«Мы надеемся получить утверждение ВОЗ, у нас хорошее общение с ВОЗ, мы видим, что процесс идет», — сказал глава РФПИ.

7 октября в центре имени Гамали рассказали, что «Спутник V» могут зарегистрировать в ВОЗ до конца ноября 2021 года.