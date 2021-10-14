Россия и Мексика договорились о передаче технологии «Спутника V»

Россия и Мексика договорились о передаче технологии производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил директор лаборатории биологических агентов и реактивов Birmex Педро Сентено, передает РИА Новости.

Соглашение подписано между мексиканской лабораторией и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). По словам Сентено, документ устанавливает необходимые механизмы и условия для упаковки вакцины на территории Мексики. Кроме того, договоренности способствуют укреплению отношений между странами, добавил он.

О том, что ученые в Мексике начнут производить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» из активного компонента, стало известно в июле. Российскую вакцину одобрили в Мексике в начале февраля. Федеральная комиссия по защите от санитарных рисков (Coferpis) выдала разрешение на экстренное применение в стране препарата от коронавируса. После этого в Мексике успешно вакцинировали от COVID-19 пожилое население.