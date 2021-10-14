Россиянка заявила об исцелении от СПИДа «Спутником V»

Жительница Санкт-Петербурга заявила, что излечилась от СПИДа после того, как сделала прививку от коронавируса препаратом «Спутник V». Об этом сообщил создатель группы «Вакцины от ковида. Личный опыт: Проект V1V2» Максим Попов, его слова приводит Octagon.

Он пересказал историю со слов матери девушки. Россиянка рассказала, что ее дочь, находящаяся в местах лишения свободы, имела диагноз СПИД. В колонии она прошла полный курс вакцинации от коронавируса «Спутником V», а на свободе прошла обследование. Результаты показали, что болезнь перешла из острой стадии СПИД в более безопасную для жизни ВИЧ. Отмечается, что до вакцинации иммунных клеток в ее организме было всего 150, а после прививки их стало 750 при норме 800.

«Анализы пришлось сдавать несколько раз, потому что врачи не могли поверить, что за два месяца человек может из стадии СПИД вернуться в статус ВИЧ-инфицированного», — заявила мать исцелившейся девушки.

Ранее в Кузбассе двухлетняя девочка с ВИЧ умерла из-за того, что мать не давала ей необходимых лекарств. По ее признанию, она выбрасывала их в унитаз.