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COVID-19 поставил под угрозу борьбу с туберкулезом и СПИДом

Глобальный фонд: меры против COVID-19 мешают бороться с туберкулезом и СПИДом
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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Меры, принятые для борьбы с пандемией COVID-19, поставили под угрозу борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией и могут привести к тысячам смертей в некоторых странах. Отчет об этом опубликовал Глобальный фонд в Женеве.

По данным фонда, сосредоточение ресурсов здравоохранения на борьбе с коронавирусом мешает людям в бедных странах получить лечение от других заболеваний. Количество получающих курс лечения от лекарственно-устойчивого туберкулеза в некоторых странах упало почти на 37 процентов. Также на 16 процентов упало число ВИЧ-инфицированных, получающих антиретровирусное лечение.

Директор Глобального фонда Питер Сэндс заявляет, что избыточная смертность от СПИДа и туберкулеза может превысить смертность от коронавируса. По его словам, в таких странах, как Индия, и по всей Африке медицинские аппараты для диагностики использовались только для COVID-19, что снизило эффективность лечения туберкулеза. Особенно сильно ситуацию усугубил «дельта»-вариант коронавируса.

«Снижение эффективности лечения других заболеваний подчеркивает необходимость взглянуть на общее воздействие коронавируса и измерить успех в борьбе с ним не только по сокращению смертности от самого COVID-19», — заключил Сэндс.

Ранее в ВОЗ заявили, что мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Однако, по словам эксперта Марии ван Керкхов, плато находится на достаточно высоком уровне.

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