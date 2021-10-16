В Роспотребнадзоре объяснили подъем заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 в России связан с сезонным подъемом и «дельта»-штаммом, являющимся более заразным. Так его объяснила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет РИА Новости.

По словам специалиста, если раньше пациент инфицировал 2-3 здоровых людей, то при «дельта»-штамме количество вторичных случаев передачи инфекции доходит до 5-6. Чтобы избежать заражения вирусом, необходимо соблюдать меры профилактики и вакцинироваться, заключила Пшеничная.

В России за последние сутки выявили 33 208 новых случаев коронавируса — это рекордное число с начала пандемии. За все время в стране зафиксировано 7 958 384 заражений. Наибольшее число новых случаев зафиксировано в Москве (6545), Санкт-Петербурге (3088) и Московской области (2403).