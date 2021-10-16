Россиянам раскрыли название детской вакцины от коронавируса

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в интервью РИА Новости предположил, какое название может получить детская вакцина от коронавируса, разработанная центром.

По словам врача, антиковидный препарат для детей может получить название «Спутник М», в котором буква «М» будет означать «для маленьких».

«Наверняка останется "Спутником", по аналогии, допустим, с вакциной для детей БЦЖ, там буковку М добавляют​​​. Я так понимаю, [значит] "маленькие". Может быть, будет литера М в этой вакцине»,— сказал Гинцбург.

Ранее в Минздраве раскрыли сроки регистрации российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для подростков: ее могут зарегистрировать через две недели после заключения экспертов. Помощник главы ведомства Алексей Кузнецов в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что в течение двух недель ожидается заключение экспертной организации по вакцине для подростков, на основании которого будет приниматься решение о ее регистрации.