В российском регионе ввели обязательную вакцинацию для части граждан

В Томской области ввели с 15 октября обязательную вакцинацию для госслужащих и силовиков

Власти Томской области с 15 октября вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Соответствующая информация размещена на официальном портале администрации российского региона.

В частности, новые требования коснутся сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, врачей, учителей, работники сферы услуг и студентов.

«Сегодня 75 процентов случаев COVID-19 регистрируется в Томске. Три четверти заболевающих — люди в самом расцвете сил, от 30 лет. Люди старше 65 — главная группа риска. При этом 98 процентов, попадающих в больницы — не вакцинированы», рассказал губернатор Томской области Сергей Жвачкин и призвал всех сделать прививку.

Он также отметил, что решением местного оперативного штаба по борьбе с инфекцией в регионе вводятся ограничения для посещения мест с массовым пребыванием людей. Так, с 8 ноября кафе и рестораны будут открыты только для переболевших, привитых или протестированных. С 15 ноября такие требования распространятся на театры, кино, музеи, библиотеки, фитнес-клубы и салоны красоты.

Ранее сообщалось, что обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан ввели в Астраханской области.