В российском регионе ввели обязательную вакцинацию для части граждан

Обязательная вакцинация от коронавируса введена для части граждан в Астраханской области

В Астраханской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных категорий граждан. Об этом сообщается в постановлении регионального Роспотребнадзора.

Согласно документу, вакцинации подлежат работники сферы образования, здравоохранения, торговли, общепита, транспорта, ЖКХ и бытовых услуг. Также сделать прививки обяжут государственных служащих, правоохранителей, работников культуры, развлекательных, массовых и спортивных мероприятий и прочие группы населения.

По данным Роспотребнадзора, в Астраханской области общий охват вакцинации составляет 33,9 процента. При этом за последнюю неделю ее темпы снизились. Отмечается, что первую прививку надо будет поставить до 10 ноября, а вторую — до 10 декабря.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае от коронавируса 80 процентов сотрудников части предприятий обязали привиться от коронавируса. Согласно постановлению регионального Роспотребнадзора, вакцинироваться от COVID-19 обязаны работники торговли, образования, культуры и спорта. Также привиться должны сотрудники сфер общепита, транспорта и развлечений.