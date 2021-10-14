В российском регионе увеличат охват вакцинации отдельных категорий граждан

В Красноярском крае увеличат охват вакцинации для отдельных категорий граждан. Как сообщило в Telegram-канале управление Роспотребнадзора по российскому региону, должно быть привито не менее 80 процентов населения в указанных группах риска.

«Подписаны изменения в постановление Главного государственного санитарного врача по Красноярскому краю, согласно которым к 15 декабря 2021 года охват профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям должен составлять не менее 80 процентов от общей численности», — отмечается в сообщении.

Постановление вступает в силу с 15 ноября 2021 года. В категории граждан для обязательной вакцинации, которые были определены в июле, входят люди, работающие с большим количеством людей или вахтовым методом, госслужащие, чиновники, а также лица, проживающие в социальных учреждениях.

Ранее стало известно, что в Оренбургской области вводится обязательная самоизоляция для пожилых людей, непривитых от COVID-19. Об сообщила областной министр здравоохранения Татьяна Савинова. Она добавила, что такое требование будет внесено в указ губернатора региона Дениса Паслера — до этого норма носила рекомендательный характер.

