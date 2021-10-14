Россиянам раскрыли правила ношения маски в метро

Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский рассказал, как правильно носить использовать маску в метро, чтобы поездка в общественном транспорте стала максимальной безопасной, сообщает радио Sputnik.

Покровский заявил, что самой надежной защитой от коронавируса в общественном транспорте является вакцинация. Не менее важно соблюдать масочный режим. Эксперт раскрыл правила ношения индивидуального средства защиты: по его мнению, на остановке наземного транспорта, где находится много людей, также нужно его надевать.

«И в метро надевать маску не тогда, когда проходите через турникет, а заранее, за несколько десятков метров до входа, потому что много людей входит в метро. И не снимать маску до того момента, пока на такое же расстояние не отойдете от выхода из метро», — призвал россиян академик.

Кроме того, нельзя снимать маску в транспорте или опускать ее на рот. Этот запрет связан с тем, что здоровые люди дышат в основном через нос, поэтому через этот орган коронавирус может проникнуть в организм. Медик напомнил, что в транспорте следует соблюдать социальную дистанцию.

«Конечно, в метро, как правило, много людей находится, особенно в час пик, но надо занимать такое место, где дальше находишься от других людей. В наземном транспорте –то же самое, нужно выбирать место на максимальном расстоянии от других пассажиров», — заключил Покровский

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